Teresópolis passa sua experiência sobre o sistema de processo eletrônico para equipe de Rio Bonito - Bruno Nepomuceno

Publicado 15/09/2022 14:43

Implantado pela Gestão do Prefeito Vinicius Claussen no final de junho, o procedimento integra o programa TerêGovDigital e garante agilidade nos trâmites administrativos da Prefeitura, reduzindo a circulação de papel, aumentando a produtivid ade e melhorando o atendimento à população.

“Recebemos a equipe técnica de Rio Bonito e explicamos como tem funcionado, na prática, a tecnologia nas nossas rotinas. Passamos toda nossa experiência neste processo recente de transformação digital, desde o treinamento dos servidores, as dificuldades iniciais e facilidades do uso do sistema e a mudança gradual da cultura dos contribuintes, que estão aprendendo a trocar o papel pelo sistema eletrônico para facilitar o próprio atendimento”, relatou o secretário municipal de Administração, Lucas Pacheco.

O sistema foi desenvolvido pela 1Doc, maior Govtech do Brasil, com mais de 11 milhões de usuários, presente em 14 estados e mais de 150 municípios. Ele consiste em uma ferramenta básica e intuitiva para envio e recebimento oficial de documentos no setor público, capaz de representar vários processos físicos em uma única plataforma digital, por meio de uma interface simples, otimizada e oficial. Com a iniciativa, todas as solicitações, protocolos, processos, memorandos e ofícios, que até então eram em papel, passaram a ser digitais, podendo ser efetuados diretamente do desktop, tablet ou smartphones. Pelo aplicativo 1Doc é possível abrir protocolo, consultar documentos e acompanhar o andamento dos processos.

“Estamos implantando esse sistema em Rio Bonito e viemos a Teresópolis entender as dificuldades encontradas, a fim de conhecer esses atalhos que o município já percorreu. Trouxemos representantes de vários setores da administração para pegarmos as experiências específicas de cada um e replicar em Rio Bonito”, explicou o secretário de Administração, Júlio Aguiar, acompanhado dos servidores Antonio Bruno, do Setor de RH e Folha de Pagamento, Thaiza Oliveira, do Departamento de Compras Públicas, da pregoeira Ra quel Azevedo e de Carlos Alberto Santos, do Protocolo Geral.