Mutirão para atualização do Cadastro únicoDivulgação

Publicado 14/09/2022 14:00

A ação de pesagem para atualização de cadastros no CadÚnico e recebimento do Auxílio Brasil ocorrerá na Unidade Básica de Saúde de Bonsucesso (Estrada Teresópolis-Friburgo, km 28, ao lado do Clube Bonsucesso), através da Coordenadoria do Cadastro Único e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a secretaria de saúde.

Para a pesagem (mulheres de 0 a 44 anos e homens menores de 7 anos), os documentos necessários são: Cartão do Bolsa Família; Cartão Gestante; Cartão de Vacinação; Número do NIS (do responsável pelo cadastro e das crianças).

Para o cadastro, os documentos exigidos são: CPF do responsável familiar; RG ou Certidão de Nascimento deste e de outros membros da família; Comprovante de Residência.