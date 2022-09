CREAS Teresópolis promove debate sobre a garantia de direitos e a reinserção social de portadores de transtornos mentais - Divulgação

CREAS Teresópolis promove debate sobre a garantia de direitos e a reinserção social de portadores de transtornos mentaisDivulgação

Publicado 14/09/2022 14:02

Uma reunião entre trabalhadores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e dos CRAS, da Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, em parceria com a Coordenação da Rede de Atenção Psicossocial (RASP)/Saúde Mental, discutiu a articulação e a organização do atendimento e de pontos estratégicos de atenção e promoção compartilhadas no setor. A reunião ocorreu na sede do CREAS Teresópolis, no bairro de Agriões, no dia 13 de setembro. “O grupo tem se reunido mensalmente para a discussão de casos, visando organizar o trabalho multidisciplinar e intersetorialmente”, explicou a diretora do CREAS, Karla Ribeiro, “anfitriã” do encontro.

Na ocasião, um caso específico serviu de exemplo para o debate: as estratégias para a desospitalização e “desinstitucionalização” dos portadores de transtorno mental que se encontram internados em longo período na Clínica Santa Lúcia, na cidade vizinha de Nova Friburgo. “O objetivo dessa parceria é a garantia dos direitos desses cidadãos, além da reabilitação psicossocial, reinserção na sociedade, ressocialização e busca pela autonomia”, acrescentou Karla.