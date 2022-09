Jogos Estudantis - Divulgação

Jogos EstudantisDivulgação

Publicado 15/09/2022 14:49

Com 94 pontos conquistados, a Escola Municipal Hilário Ribeiro é a grande campeã dos Jogos dos Anos Iniciais (JAI`s), promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria M. de Educação entre os dias 23 de agosto e 2 de setembro. Totalizando 85 pontos, a E. M. Sebastião Mello conquistou o 2º lugar geral no pódio e a E. M. Profª Acliméa de Oliveira Nascimento ficou na 3ª posição, também com 85 pontos, de acordo com os critérios de desempate. A Escola Municipal Prof. Sylvio Amaral dos Santos também foi destaque na competição, ficando em 4º lugar na classificação geral. A cerimônia de premiação dos JAI´s 2022 será realizada em breve.

A 1ª edição da competição contou com a participação de 1.500 alunos, entre 6 e 11 anos, de 24 escolas da Rede Municipal de Ensino. As partidas aconteceram no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão) e no Várzea Futebol Clube, nas modalidades esportivas Damas, Queimada, Cabo de Guerra, Corrida e Futsal.

A Escola M. Hilário Ribeiro conquistou o 1º lugar nas categorias Sub-7 e Sub-11, na modalidade Damas. Localizada no Quebra Frascos, a unidade de ensino também ganhou a medalha de ouro nas categorias Sub-9 e Sub-11 (masc.) na Queimada. A escola se destacou ainda nos resultados individuais, com o 2º na Corrida Sub-11 masculina e feminina.

Os alunos da Escola Municipal Sebastião Mello, instalada no Barroso, participaram com garra e dedicação dos JAI´s e levaram o ouro no Cabo de Guerra, na categoria Sub-11, e na Corrida, na Sub-7 (masc.), além de outros importantes resultados, ficando em 2º lugar na classificação geral por escolas.

Localizada no bairro de São Pedro, a E. M. Profª Acliméa de Oliveira Nascimento também mostrou espírito esportivo e um time engajado e ficou com o 3º lugar no pódio geral. Entre as vitórias, o 1º lugar na categoria Sub-11 da Queimada e no Futsal, na categoria Sub-9.

A Escola M. Prof. Sylvio Amaral dos Santos teve um desempenho brilhante, vencendo na modalidade Damas (Sub-9) e na Corrida (Sub-11/masc.).

Destaques individuais

Em uma competição que reforçou valores como respeito e disciplina, e incentivou o espírito de equipe e o companheirismo, os alunos também mostraram determinação, entusiasmo e vontade de vencer nas provas individuais. Na modalidade Damas, ganharam a medalha de ouro Bernado Albuquerque Costa, da E. M. Profª Alciméa Nascimento, na categoria Sub-7; Carlos André de Aguiar, da E. M. Heleno de Barros Nunes, na categoria Sub-9; e Anna Luisa Medeiros, da E. M. Profª Acliméa Nascimento, na Sub-11.

Na Corrida, subiram ao lugar mais alto do pódio Emanuela, da E. M. Irene Sant´Anna do Valle, e Lucas, da Sebastião Mello, na categoria Sub-7; Maria, da E. M. Alice Saldanha, e Kelvin, na Sub-9; e Ana Luíza, da Hermínia Josetti, e Wendell, da E. M. Sylvio Amaral dos Santos, na Sub-11.