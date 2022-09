Grupo do CRAS São Pedro, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, visitou a Casa da Memória Arthur Dalmasso, durante o Dia de Incentivo à Leitura - Divulgação

Publicado 15/09/2022 15:52

Um grupo de crianças atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São Pedro, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Teresópolis, visitou, na tarde de quarta-feira, 14 de setembro, a Casa da Memória Arthur Dalmasso, da Secretaria Municipal de Cultura. Algumas estavam acompanhadas pelos responsáveis, como o irrequieto Pedro e sua avó Maria Dalva, e os irmãos Estêvão e Stela, com a mãe, Carolina. Liderados pelas Assistentes Sociais Julieth Leite Silvestre e Sílvia Renata Cavalcanti, todos foram recebidos pelo diretor da casa, Rafael Corrêa, e pelos guias “contadores de História” Aloísio Alves e Dalila Guarilha.

“A visita faz parte de nossa programação de setembro, com foco na campanha de prevenção ao suicídio, “Setembro Amarelo” e também com foco na promoção da leitura e cultura. Aqui eles estão tendo contato com a história de Teresópolis e alguns de seus fatos mais marcantes. A descoberta de novas informações estimula o gosto pela cultura e pela leitura”, explicou Julieth, que também levou o filho Pedro.

Um dos momentos mais curiosos e divertidos foi a exibição de um vídeo de 13 minutos sobre “A Conquista do Dedo de Deus”. O vídeo apresenta atores encarnando os primeiros montanhistas a atingirem o cume da montanha mais famosa da Serra dos Órgãos, em 1912, liderados pelo ferreiro José Teixeira. “Esses caras eram malucos! Eu nunca faria isso!”, comentou Pedro, o “levado” da turma. “Você está com medo? Mas até três padres já subiram o Dedo de Deus! Já houve até missa no cume!”, retrucou Rafael Corrêa, rindo.

O transporte das crianças até o palacete da Villa Cecília, em frente à Igreja Matriz de Santa Teresa, na Várzea, foi feito em uma kombi cedida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.