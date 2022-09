Simplifica Terê: Secretaria de Fazenda reúne contadores pela melhoria do ambiente de negócios em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 16/09/2022 17:09

Facilitar a abertura de empresas e fortalecer o ambiente de negócios no município. Estes foram os objetivos da reunião realizada nesta quinta-feira, 15/09, na Prefeitura, entre o secretário municipal de Fazenda, Fabiano Latini, a coordenadora do Espaço do Empreendedor, Mariana Pelaes, e representantes da Associação dos Contadores de Teresópolis.



“Essa aproximação é fundamental para a Gestão Municipal receber as demandas dos contadores sobre as dificuldades de legalização das atividades econômicas e, juntos, buscar alternativas que acelerem o desenvolvimento econômico em Teresópolis”, assinalou Fabiano Latini, acrescentando que esses encontros de trabalho serão mensais.



A iniciativa faz parte da Força Tarefa Simplifica Terê, lançada em novembro de 2021 para desenvolver políticas públicas que desburocratizem a formalização de pequenas e médias empresas, contribuindo para atrair novos empreendimentos e gerar emprego e renda.



“É uma ação de ajuda mútua entre a Prefeitura e a categoria para facilitar a vida dos pequenos e microempreendedores em Teresópolis”, resumiu Claudia Barroso, presidente da Associação dos Contadores de Teresópolis, acompanhada da vice-presidente, Paloma Furtado, que é conselheira do CRC – Conselho Regional de Contabilidade, e dos contadores Geziel da Silva e Ìtala Souza.



Outro assunto em pauta foi a atualização da Lei Geral Municipal, adequando à Lei Federal 13.874/2019, que institui a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado. “Essa lei municipal será lançada em breve para tornar mais ágil a formalização de empresas, o pagamento de impostos, a obtenção de crédito e o acesso à tecnologia, às exportações e às vendas governamentais”, concluiu o secretário de Fazenda.