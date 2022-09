Lançamento do Feirão Emprega Terê e início das atividades da Escola Móvel de Beleza do Senac-RJ - Divulgação

Lançamento do Feirão Emprega Terê e início das atividades da Escola Móvel de Beleza do Senac-RJDivulgação

Publicado 19/09/2022 13:48

O local é a Praça dos Expedicionários, no bairro de São Pedro. “A Gestão Municipal prioriza todas as ações e parcerias que proporcionem oportunidades de qualificação profissional para o mercado de trabalho e que incentivem o empreendedorismo”, destaca o Prefeito Vinicius Claussen.

O Feirão

Quem busca colocação no mercado de trabalho poderá participar do Feirão Emprega Terê, que acontecerá de terça, 20, a sábado, 25/09, com atendimento descentralizado da Casa do Trabalhador de Teresópolis. Iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o Feirão vai oferecer oportunidades de emprego, requerimento de carteira de trabalho digital, orientação sobre seguro-desemprego e qualificação profissional, com atendimento das 10h às 16h. A ação faz parte do Pra Cima Terê – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, liderado pelo Prefeito Vinicius Claussen.

Carreta-escola

O Senac-RJ traz a Escola Móvel de Beleza a Teresópolis com a oferta de 140 vagas em sete cursos gratuitos de qualificação profissional: Manicure e Pedicure, Práticas de Trabalho dos Cabeleireiros, Técnicas Básicas de Maquiagem, Design de Sobrancelhas, Cabelos Crespos e Cacheados: cortes e finalizações, Penteados e Maquiagem. A iniciativa, promovida em parceria com a Prefeitura de Teresópolis, por meio do Prefeito Vinicius Claussen, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, através da Vereadora Érika Marra, e com o Sincomércio Teresópolis, por meio do presidente Igor Edelstein, visa impulsionar o setor de comércio e serviços e o empreendedorismo da região.

As inscrições serão realizadas nestas terça, 20, e quarta, 21/09, das 10h às 16h, por ordem de chegada e enquanto houver vagas. Para se candidatar, os interessados deverão ser maiores de 16 anos, possuir Ensino Fundamental I completo e apresentar os seguintes documentos no ato da matrícula: xerox de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (xerox do histórico ou certificado escolar, declaração de escolaridade original dentro da validade) ou autodeclaração informando que sabe ler, escrever e realizar as 4 operaç&o tilde;es matemáticas. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal que apresente original e cópia de seus próprios documentos de identidade e CPF e do candidato.

As aulas terão início em 27 de setembro, de terça a quinta-feira, em dois turnos: manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h).