Alunos da Rede Municipal de Teresópolis recebem novos kits de uniformesBruno Nepomuceno

Publicado 19/09/2022 14:50

Dando continuidade à política de investimento e valorização da Educação Municipal, o Prefeito Vinicius Claussen iniciou, na última sexta-feira, 9, no CIEP Prof. Amaury Amaral dos Santos, na Fonte Santa, a entrega do kit de uniformes para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis.

“Além das peças tradicionais de inverno e verão, estamos entregando short saia para as meninas, meias e tênis. O enxoval é bonito e de qualidade. Essa é a terceira entrega de uniformes e agora pensamos num kit mais completo, com a inclusão de mais camisas e de calçados. É a nossa gestão transformando a Educação de Teresópolis. O desejo mais forte da nossa gestão é Teresópolis ser reconhecida como a capital da valorização da Educação no estado do Rio de Janeiro”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen, agradecendo a dedicação e o profissionalismo da diretora do CIEP, Sandra Patrícia da Rocha, a presença das famílias dos alunos e também do vereador Tenente Jaime Medeiros.

Durante a visita à escola, o Prefeito esteve no refeitório da escola, conversou com as crianças e ouviu muitos elogios à qualidade de merenda, que atualmente é feita por merendeiras contratadas por meio do POT (Programa Operação Trabalho), com gestão das unidades escolares. Vinicius Claussen também anunciou a inclusão do CIEP na lista das unidades que serão reformadas pelo Governo do Estado. A escola estadual municipalizada tem cerca de 900 alunos, matrículas do Pré-escolar ao 5º Ano do Ensino Fundamental.

O kit de uniformes contém dois pares de meias, uma calça, um casaco, 3 camisas de manga curta, 2 camisas de manga comprida, 2 camisetas regatas, um par de tênis, short saia ou bermuda. A partir desta segunda-feira, 19, as unidades de ensino começam a receber os kits para serem distribuídos para os cerca de 21 mil estudantes da rede.

“É importante ressaltar que desde que o Prefeito Vinicius Claussen assumiu a gestão, ele vem investindo na qualidade dos uniformes que entregamos para os nossos alunos. As peças também são bonitas e confortáveis, o que faz com que as crianças gostem de usar o uniforme. Isso gera pertencimento, orgulho de usar!”, destacou a secretária de Educação, Satiele Santos.

Pais e responsáveis pelos alunos participaram da cerimônia de entrega dos enxovais. Mãe de Davi Bernardo, de 8 anos, e de Eloah, de 6 anos, Luciana Almeida ficou feliz em receber os kits para os filhos. “O uniforme é muito bom, tem qualidade e durabilidade, seca rápido e é bonito. Meus filhos amam usar as roupas da escola. Eles ficaram muito felizes com a notícia de que iam receber os tênis”.

A cerimônia contou ainda com uma apresentação musical do maestro da escola, Leandro Lopes, tocando saxofone, acompanhado pelos alunos Lavínia, no violão, Douglas, no surdo, e Gabriel, na caixa. E para encerrar, o momento de maior emoção para alunos e familiares, com o recebimento dos kits de uniformes.