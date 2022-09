‘Revitaliza Terê’: Prefeitura reforma quadras esportivas de 7 praças públicas, na cidade e no interior - Bruno Nepomuceno

Publicado 20/09/2022 11:47

Anunciadas pelo Prefeito Vinicius Claussen no final de 2021 para serem executadas este ano, e totalizando um investimento de R$ 1.790.936,50 de recursos próprios.

Recomposição de pisos, pintura, cercamento, iluminação e sinalização, com instalação de equipamentos esportivos, são algumas das melhorias que serão realizadas nas quadras esportivas das praças Olímpica Luís de Camões e Governador Francisco Portella (Várzea), Nossa Senhora Aparecida (São Pedro), Francisco Graciano da Silva (Beira Linha), Jorge Roberto Lack (Pimenteiras) e Praça do Meudon, na cidade, e da Praça de Vieira, em Bonsucesso, no interior.

“Vamos requalificar esses equipamentos para incentivar a prática esportiva. É um grande abraço nas nossas praças públicas”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen, que na última sexta-feira, 16/09, visitou a Praça Nossa Senhora Aparecida, uma das 7 que terão a quadra esportiva reformada, acompanhado do secretário de Fiscalização de Obras Públicas, Luiz Cláudio Moraes, dos subsecretários Silvia Regina Nogueira de Souza, de Fiscalização de Obras, e Filipe Rebello, de Ordem Pública, e do empresário Alessandro Pereira Gonçalves, da empresa contratada pela Prefeitura, por licitação, para as intervenções.

Seguindo projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Obras e visando ampliar as ações de incentivo à prática de atividades físicas realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a iniciativa é mais um pacote de intervenções urbanísticas do projeto ‘Terê Tão Bela’, dentro do eixo ‘Revitaliza Terê’.

“A revitalização permitirá que as quadras voltem a ter condições seguras de uso e resgatará sua função social, convidando os moradores a praticarem esportes e a se reunirem nesses locais. Este pacote de obras se soma ao ‘Adote Terê’, mais uma ação do ‘Terê tão Bela’ que, gradativamente, vem tornando nossos espaços públicos mais bonitos e floridos, como todos podem ver com a repaginação do canteiro central da Reta e do pórtico de entrada da cidade, no Soberbo, entre outros”, pontua o Prefeito Vinicius Claussen.