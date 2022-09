Teresópolis participa do evento de lançamento da Expo Rio Cervejeiro - Bruno Nepomuceno

Publicado 21/09/2022 10:09

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Turismo, participou, no último final de semana (16, 17 e 18 de setembro), do evento de lançamento da Expo Rio Cervejeiro, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Turismo e da TurisRio, para lançar o projeto e divulgar o Calendário de 2023. A edição teve como principal objetivo unir, fortalecer e promover a indústria e o turismo cervejeiro do Rio de Janeiro. Realizada na Praça Paris, a edição “zero” contou com a participação de 60 estandes de cervejarias, sendo 16 da capital e 44 do interior do estado.

A Expo Rio Cervejeiro, com a curadoria de Leonardo Botto — uma das maiores referências entre os cervejeiros artesanais de todo o país —, tem como objetivo fortalecer o mercado cervejeiro carioca, principalmente as pequenas e médias cervejarias do interior do estado, promovendo e aproximando os seus produtores à capital carioca. Com o propósito de impactar o mercado nas diferentes esferas — econômica, cultural, turística, gastronômica e social, de lazer e entretenimento —, serão realizados sete eventos anuais, com ações que visam fomentar e estimular o turismo cervejeiro, englobando todas as cidades da Serra Carioca.

A Prefeitura Municipal de Teresópolis, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, teve um estande no evento, onde apresentou o Calendário de Eventos de 2023 e ofereceu ações de promoção da cultura cervejeira. O município foi representado pelo Prefeito Vinicius Claussen, que não só apresentou Teresópolis como a Capital Nacional do Lúpulo, como todas as qualidades que fazem do município um dos 100 melhores para se investir no país e um local aprazível de se habitar, como a segurança e as suas riquezas naturais.

“O turismo teresopolitano é um dos setores que mais gera emprego e renda ao cidadão, pelas suas belezas naturais, pelo seu rico patrimônio histórico, arquitetônico e cultural, pela sua gastronomia e pelo privilégio de ser um dos principais destinos turísticos da região serrana, porque a nossa Terê oferece o melhor do campo e da natureza aos turistas. O título de Capital Nacional do Lúpulo é muito importante para a valorização da nossa agricultura e reconhece o nosso protagonismo nesse movimento, não só pelo cultivo que já é feito no interior do município, como também por sediarmos o único viveiro do país autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a produzir e comercializar mudas de lúpulo”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen, agradecendo aos organizadores pelo convite para falar sobre o assunto.

A programação contou com uma série de atrações, como shows de samba, rock, blues e pagode, com apresentação do Grupo Bom Gosto, da banda Blues Etílicos, Black Dog, entre outros, além de DJs nos intervalos. O público também pôde participar de diversas intervenções culturais, como: cenas teatrais, atos de dança e teatro cômico; espaço kids com animadores e brinquedos; palestras com grandes nomes do mundo cervejeiro, como Ingrid Matos, José Padilha, Gustavo Renha, Teresa Yoshiko e Gil Lebre; além de um talk show de Leonardo Botto, que falou sobre a história da cerveja no mundo e sobre a sua trajetória no Rio de Janeiro.

A empreendedora Teresa Yoshiko esteve presente no estande de Teresópolis durante todo o evento e vem evoluindo as suas técnicas de reprodução de mudas de Lúpulo. Ela palestrou no evento sobre a história e a criação dessa bebida mundialmente conhecida.

“Esse evento de lançamento da Expo Rio Cervejeiro, chamado de ‘edição zero’, é apenas o início de diversos encontros que serão promovidos pelo Estado do Rio, inclusive na capital, como foi esse na Praça Paris, o coração da cidade carioca. A festividade é uma verdadeira celebração deste reino da cerveja, um universo que é tão rico e vasto e que permite a criatividade dos mestres cervejeiros, para que as pessoas possam experimentar os sabores do lúpulo. No nosso espaço, apresentamos o lúpulo, dando destaque para a conquista de Teresópolis pelo título de Capital Nacional do Lúpulo. Além disso, trouxemos um pouco da história da nossa cidade, falamos sobre a Imperatriz Teresa Cristina e ressaltamos as belezas naturais e a força que o turismo teresopolitano vai ganhar em função do turismo cervejeiro, que proporciona uma imersão na cultura da cerveja e na gastronomia, além de se misturar ao rico cenário de montanhas, cachoeiras, parques naturais e tantos outros atrativos turísticos da região”, agradeceu a Secretária Municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi.

“Tivemos a presença da nossa querida Teresa, proprietária do Viveiro Ninkasi, e também apresentamos um pouco das nossas origens, já que, por trás de cada detalhe, existe uma relação com a origem inglesa. O estande da Prefeitura de Teresópolis foi um dos mais procurados e fotografados pelo público, sendo muito bem recebido. A palestra do nosso Prefeito Vinicius Claussen foi magnífica, e ele conseguiu apresentar todas as potencialidades, belezas e riquezas da nossa Terê, com um recorde de público durante o evento”, concluiu a secretária.