É tempo de Primavera’: Parque Municipal celebra a chegada da estação com programação especial no domingo, 25/09

É tempo de Primavera’: Parque Municipal celebra a chegada da estação com programação especial no domingo, 25/09Divulgação

Publicado 21/09/2022 14:34

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente preparou uma programação especial para comemorar a chegada da nova estação. Com o tema ‘É tempo de Primavera’ e atividades diversificadas para envolver os moradores das comunidades vizinhas, o evento será realizado no próximo domingo, 25/09, de 9h às 13h, na sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (Estrada de Santa Rita, 9.000 – Fazenda Alpina, 2º Distrito).

Feira de produtos orgânicos e artesanato, lançamento de livro sobre yoga, exposições de fotografia, pintura e 5R estão entre as atrações gratuitas. Os participantes também poderão participar de oficinas e aproveitar para conhecer o labirinto e as trilhas da unidade de conservação.

INFORMAÇÕES:

1. Os livros sobre Yoga são da Mariana Mussolini.

2. Os quadros da exposição de pinturas Etnias, são de Argina Seixas.

3. A exposição 5R e os jogos ecológicos são do SESC.

4. A organização do evento é da Sala Verde Que Te Quero Verde.