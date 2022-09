Crianças e adolescentes referenciados pelo CRAS Meudon, participam de feira de artesanato na E. M. Prof. Vera Maria Vianna Pedrosa - Divulgação

Publicado 21/09/2022 10:27

Com a participação de crianças e adolescentes referenciados pelo CRAS Meudon, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o evento englobou oficina de aproveitamento integral de alimentos (realizada pelas merendeiras da escola); assessoria jurídica, com o apoio do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Estácio de Sá; o Programa Saúde na Escola (PSE) ensinando sobre higiene bucal; a Equipe de Enfermagem do PSF Meudon abordando Saúde na Infância e Vacinação, com a aplicação de vacinas para quem estivesse com a caderneta em atraso; Pintura de Rosto; e uma Feirinha Empreendedora com a divulgação dos trabalhos de artesanato, doces, bolos, estética, roupas e muito mais, dos familiares das crianças.

Crianças e adolescentes referenciados pelo CRAS Meudon, através da Oficina de Bijuterias, puderam mostrar seus talentos em artesanato, confeccionado na hora chaveiros, pulseiras e colares (sem venda), como atrativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A maioria das crianças dessa oficina, inclusive, são alunos da Vera Maria Vianna Pedrosa, e os adolescentes do Colégio Estadual Lions Club – ambos equipamentos educacionais da rede socioassistencial do CRAS Meudon.

A ideia do projeto é “estimular o desenvolvimento de competências empreendedoras, o autoconhecimento, a cultura de cooperação e inovação, a valorização das relações humanas, assumindo o protagonismo juvenil como novo paradigma”, explicou Tereza Alvares, coordenadora do CRAS Meudon. A oficina de bijuterias para crianças e adolescentes, com idade de 9 a 15 anos, ocorre todas as quintas-feiras, das 13h30 às 15h30, gratuitamente, no CRAS Meudon, localizado na Rua Caramuru, 108, Meudon.