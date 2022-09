Prefeitura de Teresópolis abre inscrições para o credenciamento de avaliadores de projetos culturais - Divulgação

Prefeitura de Teresópolis abre inscrições para o credenciamento de avaliadores de projetos culturaisDivulgação

Publicado 21/09/2022 14:39

O objetivo é selecionar pessoas jurídicas para compor a comissão técnica de análise de projetos submetidos aos editais promovidos pela Cultura. As inscrições on-line seguem até o dia 19 de outubro e podem ser feitas pelo link https://www.teresopolis.rj.gov.br/estrutura/cultura/, onde também pode ser consultado o Edital.

Podem participar representantes de pessoas jurídicas, na modalidade de microempreendedor individual, com atuação reconhecida na área cultural e, no mínimo, 3 anos de experiência comprovada, que tenha conhecimento técnico, formação e reconhecido mérito cultural em pelo menos uma das seguintes áreas: arte digital; artesanato e artigos manuais; brinquedos e brincadeiras populares; capoeira; cinema; circo; contação de histórias; dança; desenho; escultura; fotografia; grafite; literatura; música; patrimônio cultural material e imateria l; pintura; povos, comunidades tradicionais e culturas populares; teatro e xilogravura, entre outras áreas da cadeia produtiva cultural.

Serão credenciados 20 pareceristas que obtiverem maior pontuação obtida na avaliação dos documentos que comprovem qualificação técnica e experiência profissional; os demais comporão o cadastro de reserva.

Pelo cronograma do edital, o resultado parcial será publicado em Diário Oficial no dia 31/10, com interposição de recursos de 31/10 a 03/11 e publicação do resultado final marcada para 07/11.

Em caso de dúvidas, os canais de atendimento da Secretaria de Cultura estão à disposição: (21) 2742-2918, WhatsApp (21) 98718-1708, facebook.com/culturateresopolis e e-mail smc.pareceristas@teresopolis.rj.gov.br.