Fonte Santa Angela é reformada com obra doada ao Município pela iniciativa privadaDivulgação

Publicado 23/09/2022 12:36

Localizada no Vale do Paraíso, a Fonte Santa Angela foi totalmente reformada, sem custos para os cofres públicos, pois os serviços foram doados ao Município pela Construtora BPWL.

“A obra está pronta, mas ainda faltam duas luminárias, já encomendadas e previstas para serem instaladas na próxima semana. Nosso interesse é contribuir com os moradores da cidade”, relatou o empresário Joaquim Júnior.

O Prefeito Vinicius Claussen agradece a valiosa contribuição. “Com essa iniciativa, os responsáveis pela BPWL dão exemplo de pertencimento e de doação à cidade onde se estabeleceram. Bela atitude que se soma ao projeto ‘Adote Terê’, realizado pela Gestão Municipal e pelo qual empresas, instituições e associações de moradores podem adotar um espaço público e se responsabilizar por sua manutenção”, pontua o Prefeito.

A história da Fonte Santa Angela começou em 1952, com a inauguração da seção de engarrafamento das águas minerais Teresópolis, onde seria envasilhada, mais tarde, a água mineral Indaiá, que deixou a cidade. Na década de 1980, teve início a fabricação do refrigerante Abacatinho, tudo no prédio onde desde 1992 funciona a Escola Municipal Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho e que desde o final do ano passado abriga a sede da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.