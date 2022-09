Denúncia do Linha Verde ajuda polícia no resgate de 40 aves silvestres mantidas em cativeiro em Teresópolis - Divulgação

Publicado 23/09/2022 12:26

Os policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, cumprindo ordem de policiamento a fim de averiguar a denúncia, passavam pela Rua Roger Malharde quando tiveram a atenção voltada para uma residência com gaiolas penduradas em uma garagem. Neste momento, os agentes da 5ª UPAm foram ao local e após autorização do morador, realizaram diligências, encontrando 18 coleiros, seis pixoxós, seis trinca ferros, cinco tizius, três canários da terra, um azulão e um tico tico, todos mantidos no interior de 32 gaiolas, mas sem que as aves possuíssem anilhas de identificação e tampouco foram apresentadas as licenças necessárias para a criação das aves. Tendo como base o artigo 29 da lei de crimes ambientais, os policiais procederam à 110ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Segundo a UPAm, os pássaros foram encaminhados à APA Macacu, onde serão devolvidos ao seu habitat natural.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.