Ação Social: Vargem grande será o próximo bairro a receber o atendimento itinerante do CRAS Bonsucesso - Divulgação

Ação Social: Vargem grande será o próximo bairro a receber o atendimento itinerante do CRAS Bonsucesso Divulgação

Publicado 22/09/2022 11:58

Atendidos pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Bonsucesso desde abril, chegou a vez dos moradores do bairro de Vargem Grande, no terceiro distrito, receberem a Ação Social itinerante promovida pela unidade. No dia 28 de setembro (terça-feira) das 09h às 15h, serão oferecidos os principais serviços da assistência social, como a atualização e inclusão no sistema do Cadastro Único e outros atendimentos principais, já realizados na sede da unidade.

O Ação acontecerá em parceria com a Secretaria de Saúde, no PSF de Vargem Grande (estrada Diógenes Pedro da Costa, 98) e as pessoas que procurarem o atendimento de atualização do Cadastro Único devem levar o cartão do Bolsa Família, cartão de vacinação dos menores de idade, cartão gestante, número do NIS, CPF, Rg ou certidão de nascimento de todos os membros do núcleo familiar, além de comprovante de residência atualizado. Mulheres de 0 a 44 anos e homens de 0 a 7 anos devem realizar a pesagem obrigatória para a atualização cadastral.