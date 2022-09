Secretaria de Educação inicia avaliação de audiometria nos alunos do Pré-II da Rede Municipal de Teresópolis - Divulgação

Secretaria de Educação inicia avaliação de audiometria nos alunos do Pré-II da Rede Municipal de TeresópolisDivulgação

Publicado 23/09/2022 12:38

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação iniciou esta semana a avaliação de audiometria nos alunos do Pré-II da Rede Municipal de Teresópolis. É importante que pais e responsáveis estejam atentos ao agendamento feito pela Secretaria de Educação e levem a criança à clínica especializada, contratada por meio de licitação, para realização do exame.

“No ano que vem, os alunos do Pré-II irão para a Alfabetização e é fundamental fazer essa triagem para ser detectado se há alguma dificuldade para ouvir que possa prejudicar o processo de aprendizado. Pedimos que todos os pais e responsáveis levem as crianças para fazer a audiometria”, enfatizou a secretária de Educação, Satiele Santos, frisando que estão sendo enviados avisos para as famílias com data, horário e endereço da clínica para comparecimento e realização do exame.

A partir dos resultados obtidos, além de um acompanhamento mais específico do Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, os pais ou responsáveis são orientados sobre como proceder, com encaminhamento das crianças para o devido acompanhamento pelas secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento Social.

Audiometria

A diminuição da audição (surdez) produz uma redução na percepção de sons e dificulta a compreensão das palavras. Nos casos de perda auditiva de grau leve as pessoas podem não se dar conta que ouvem menos; somente um teste de audição (audiometria) vai revelar a deficiência.

Crianças com problemas de audição, sem a devida assistência, têm dificuldades no desenvolvimento da linguagem. Se chegam à idade escolar sem que a surdez tenha sido diagnosticada, o aprendizado será difícil porque essas crianças ouvem mal o que está sendo ensinado. Daí a importância da realização do exame o mais breve possível para o bom desenvolvimento escolar do aluno.