JETs 2022: Jogos Estudantis seguem em Teresópolis com competições em diversas modalidades - Divulgação

JETs 2022: Jogos Estudantis seguem em Teresópolis com competições em diversas modalidadesDivulgação

Publicado 23/09/2022 12:45

A competição já tem os campeões no Futsal.

Na categoria Sub-17 Feminino, as meninas do Colégio Estadual Euclydes da Cunha venceram a partida final contra o C. E. Higino da Silveira e foram campeões. O 3º lugar ficou com o C. E. Lions Clube e o 4º com a Escola Municipal Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho. Na categoria Sub-15 Feminino, o GEO Rose Dalmaso/CEDAL (Centro Educacional Rose Dalmaso) venceu a E. M. Neidy Angélica na final e conquistou o 1º lugar no pódio. A E. M. Sakurá ficou em 3º lugar na categoria e E. M. Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho em 4º. Na Sub-13 Feminino, o Colégio São Paulo conquistou o 1º lugar, ficando o GEO Rose Dalmaso/CEDAL em 2º e o CEHPT (Centro Educacional Helena de Paula Tavares) em 3º. Destaque também para o Sakurá que ficou em 4º na categoria.

Realização da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, os JETs reúnem cerca de 2.500 estudantes, entre 12 e 17 anos, de 26 escolas municipais, estaduais e particulares de Teresópolis. De acordo com a tabela, estão sendo disputadas 12 modalidades, masculino e feminino: futebol, futsal, voleibol, handebol, basquetebol, atletismo (provas de pista, salto em altura e salto em distância), cabo de guerra, badminton, orientação, tênis de mesa, xadrez e damas. Os jogos acontecem no Ginásio Pedrão, Clube Comary, Clube dos Securitários, Golf Clube, Várzea F. C., Parnaso, E.M. Paulo Freire e CEHPT (Centro Educacional Helena de Paula Tavares).