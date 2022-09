Secretaria de Direitos da Mulher firma parceria com Hospital São José para atender mulheres e meninas vítimas de violência - Divulgação

Publicado 26/09/2022 11:49

A Secretaria Municipal de Direitos da Mulher, nesta sexta-feira (23), firmou uma parceria com o Hospital São José Teresópolis para atender, ampliar e garantir a assistência necessária para as mulheres e meninas vítimas de violência, por meio de atendimento especializado e continuado.

O encontro teve como objetivo divulgar o trabalho e o suporte que a secretaria oferece, como também explicar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas equipes para proteger essas mulheres e meninas vítimas de violência. Além disso, houve a capacitação de profissionais da unidade hospitalar, que contou com a presença ativa do administrador do Hospital, Dr.Vinicius.

“Essa parceria com a iniciativa privada é fundamental para juntarmos forças para melhorar e ampliar o atendimento às mulheres em vulnerabilidade de Teresópolis. Estamos caminhando para uma sociedade mais justa, humanizada e segura para as nossas mulheres”, destacou a Secretária de Direitos da Mulher, Margareth Rosi.