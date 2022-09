Nova usina de tratamento de resíduos sólidos recebe 1,7 milhão de emenda parlamentar federal - Bruno Nepomuceno

Nova usina de tratamento de resíduos sólidos recebe 1,7 milhão de emenda parlamentar federalBruno Nepomuceno

Publicado 26/09/2022 14:26

Na manhã da última sexta-feira, 23, o prefeito Vinicius Claussen recebeu a Deputada Federal Rosangela Gomes, responsável pelo repasse de 1,7 milhão de reais, por meio de emenda parlamentar federal, para investimento na nova usina de tratamento de resíduos sólidos do município. Estiveram presentes no encontro o Secretário e o Subsecretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural José Carlos da Estufa e Fernando Mendes, representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e lideranças locais do interior. Com a verba, foram adquiridos um caminhão truck, uma retroescavadeira e um triturador de resíduos sólidos.

A nova usina de tratamento de resíduos sólidos tem como objetivo tratar de forma sustentável as cerca de 40 toneladas de resíduos da construção civil que são produzidos por dia em nossa cidade, e descartados no aterro sanitário. O produto desse tratamento será utilizado para a manutenção de estradas vicinais no interior. "Quando falamos de meio ambiente e sustentabilidade na agricultura, consequente estamos falando de investimento também em outros setores prioritários como saúde e educação porque estamos investindo em desenvolvimento econômico. A melhor manutenção das nossas estradas vicinais, irá melhorar o custo logístico de escoamento da mercadoria melhorando a produção de 5 mil agricultores.” explicou o Prefeito Vinicius.

A deputada enfatizou o pioneirismo de Teresópolis em investir em projetos focados na sustentabilidade: “fico muito feliz em fazer parte de uma iniciativa inovadora como essa, no campo da sustentabilidade. É muito gratificante poder contribuir com projetos que têm como foco principal o meio ambiente e o descarte sustentável de resíduos e Teresópolis é uma das cidades pioneiras neste movimento de tratamento correto dos rejeitos da construção civil.”. O presidente do Sindicato Rural de Teresópolis, Rodrigo Rosa, lembrou que muito mais que um benefício para o agricultor, a implementação da usina também será valioso para todos os moradores do interior: “além de todos os benefícios para o produtor agrícola, o investimento na melhoria de estradas vicinais permitirá o melhor acesso da população aos serviços de saúde e de educação, pois facilitará a passagem de ambulâncias e do transporte escolar, fazendo com que a evasão escolar no interior também diminua.”