Secretaria de Esporte e Lazer promove semana de atividades em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa IdosaDivulgação

Publicado 26/09/2022 14:07

Para marcar o Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer preparou uma programação especial repleta de atividades de lazer para a população. Com início no próximo dia 26/09, o cronograma conta com exercícios de alongamento, ginástica, treino funcional e segue até o dia 07/10.



27/09 - Alongamento com a profª Simone

Ginásio Pedrão - Horários: 8h30 às 9h30

9h30 às 10h30

10h30 às 11h30

Alongamento com a profª Lisardo

Vila Olímpica - Horário: 8h30 às 9h30

28/09 - Ginástica com o profº Fagner

Ginásio Pedrão - Horários: 8h às 9h

9h às 10h

29/09 - Ginástica com a profª Natasha

Casa de Portugal - Horários : 7h às 8h

8h às 9h

Alongamento com a profª Lisardo

Vila Olímpica - Horário: 9h às 10h

30/09 - Alongamento com a profª Simone

Ginásio Pedrão - Horários: 8h30 às 9h30

9h30 às 10h30

10h30 às 11h30

03/10 - Alongamento com a profª Lívia

Ginásio Pedrão - Horários: 7h30 às 8h30

8h30 às 9h30

Treinamento Funcional com profº New

Ginásio Pedrão - Horários: 7h30 às 8h30

13h às 14h

Alongamento com a profª Lisardo

CRAS Meudon - Horário: 10h às 11h

05/10 - Ginástica com o profº Fagner

Ginásio Pedrão - Horários: 8h às 9h

9h às 10h

06/10 - Ginástica com a profª Natasha

Casa de Portugal - Horários: 7h às 8h

8h às 9h

07/10 - Alongamento com a profª Simone

Ginásio Pedrão - Horários: 8h30 às 9h30



9h30 às 10h30



10h30 às 11h30

Alongamento com a profª Lisardo

Ginásio Pedrão - Horário: 8h às 9h