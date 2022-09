Comida para quem precisa: Casa de Portugal doa 80 quilos de alimentos para os projetos Sopa e Café Popular da Prefeitura de Teresópolis - Divulgação

Publicado 26/09/2022 12:54

Os mantimentos fizeram parte da arrecadação que serviu de “ingresso” na 4ª edição da Festa do Chocolate, ocorrida no início de setembro no clube. A entrega foi feita pela auxiliar de secretaria da Casa de Portugal, Érica dos Santos Demani, a Wellington Rezende Laurindo, da SMDS.

Os pacotes de arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, fubá e outros alimentos serão destinados para a produção das refeições servidas pelos projetos Café Popular e Sopa Popular, localizados no pátio do Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão. “Recebemos a ajuda regular de alguns supermercados da cidade e de outros doadores. Esses alimentos cedidos pela Casa de Portugal serão muito úteis para nós”, comemorou Adriano Fonseca, também da SMDS e coordenador dos dois projetos.