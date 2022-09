Feirão Emprega Terê registra 1.215 atendimentos em 6 dias - Bruno Nepomuceno

Feirão Emprega Terê registra 1.215 atendimentos em 6 diasBruno Nepomuceno

Publicado 26/09/2022 15:53

Em seis dias foram registrados 1.215 atendimentos, com 648 cadastros para vagas de trabalho e 333 entrevistas de emprego, feitas por recrutadores das seguintes empresas: supermercado Serra Azul, mercado Flor da Posse, Construtora Sola, Pousada Cascata dos A mores e o Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso). Cadastro de currículos e para o primeiro emprego, emissão de carteira de trabalho e requerimento do seguro-desemprego foram outros serviços disponibilizados.

“Honrando nosso reconhecimento como cidade empreendedora, seguimos com as ações de incentivo à participação das empresas de Teresópolis nas compras públicas, na capacitação de mão de obra e na atração de empreendimentos para o município. Com mais dinheiro circulando na nossa cidade, o resultado é mais oportunidade para o pequeno empreendedor local, renda para as famílias e emprego para a população. E isso só é possível com a colaboração dos nossos parceiros. A eles, nosso agradecimento”, destaca o Prefeito Vinicius C laussen.

São parceiros da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária na realização do Feirão Emprega Terê a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, presidida pela Vereadora Érika Marra, o Senac-Rio e o Sincomércio Teresópolis.

Durante o Feirão, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Ouvidoria geral totalizaram 26 atendimentos, entre orientação sobre o programa Auxílio Brasil, Cadúnico, acesso a programas sociais e registro de demandas do público sobre os seus bairros, com pedido de solução encaminhado para os setores pertinentes.

“Foi um grande mutirão das equipes do Sine Teresópolis e da Casa do Trabalhador no bairro mais populoso da área urbana do município, tudo para ampliar e facilitar o acesso dos teresopolitanos que buscam o primeiro emprego ou o retorno ao mundo do trabalho. Agora, a expectativa é a mobilização para as contratações temporárias de final de ano, o que começa a partir da segunda quinzena de outubro”, relata o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães.

Também foram realizadas 98 inscrições para os sete cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela Escola Móvel de Beleza do Senac-RJ: Design de Sobrancelha, Manicure e Pedicure, Práticas de Trabalho dos Cabeleireiros, Técnicas Básicas de Maquiagem, Cabelos Crespos e Cacheados: cortes e finalizações, Penteados e Maquiagem. Já a equipe de saúde do Senac fez 110 atendimentos, entre aferição de pressão arterial e medição de glicemia capilar. Os cursos estão previstos para começar nesta terça, dia 27/09, e seguirão até dezembro.

“Mais uma vez, o Feirão se destacou como uma iniciativa de sucesso da Gestão Municipal, pois aproximou ainda mais empregadores e trabalhadores, possibilitando às empresas renovarem o seu banco de currículos, entrevistarem candidatos e selecionarem os que mais se identificaram com o perfil profissional buscado para as vagas oferecidas. Sem contar o acesso aos cursos profissionalizantes gratuitos do Senac-RJ, importante incentivo ao empreendedorismo e ao ingresso no mundo dos negócios no segmento da beleza, semp re em crescimento e com boas perspectivas de geração de renda”, conclui o secretário Lucas Guimarães.

A captação e divulgação das oportunidades de emprego são ações do ‘Pra Cima Terê’ – Programa de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos de Teresópolis, liderado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura junto às organizações empresariais Teresópolis Convention & Visitors Bureau, ACIAT, CDL, Sincomércio, Firjan, Sindicato Rural e o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.