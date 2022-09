Carol Quintana se reúne com eleitores durante evento na Calçada da Fama, em Teresópolis - Nathalia Schumaker

Publicado 27/09/2022

Professora de Sociologia na Rede Estadual do Rio de Janeiro, Carol Quintana é formada em Ciências Sociais pela UFF e Mestre em Sociologia pela UFRRJ, a candidata tem 38 anos e é solteira, mas tem namorada. Já foi conselheira de educação em Teresópolis e atua na Frente Estadual LGBT do Rio de Janeiro. Foi candidata a deputada estadual na eleição de 2018, sendo uma das mulheres abertamente lésbica mais votada da história do Estado. Em 2020, foi candidata à vereadora em Teresópolis.



Entre as propostas de lei para a Alerj, estão a criação do Sistema Estadual de Cuidado, com restaurantes, mercados e lavanderias populares em todos os bairros. Bibliotecas, espaços de recreação infantil e centros de acolhimentos para idosos com atividades de lazer, saúde e cultura. Escolas e creches abertas em tempo integral, com funcionamento nas férias e fins de semana. Por justiça reprodutiva, contra a violência obstétrica e garantia do aborto legal. Carol defende a Educação sexual nas escolas para evitar abusos e preconceito, com a distribuição de contraceptivos com campanha de conscientização dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, além da luta pela valorização de todos os trabalhadores da cultura.

Carol Quintana participa de ato pela eleição no Centro de Teresópolis Nathalia Schumaker Entre as principais pautas estão a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, lutando na ALERJ pela valorização do salário mínimo no Estado, pela defesa do funcionalismo público e pela melhoria dos direitos de todos os aposentados. Distribuição de cestas básicas e restaurantes populares nos municípios. Programa permanente de renda mínima estadual de pelo menos 1 salário mínimo.

O DIA: Qual sua proposta para a saúde no município?

Carol Quintana: O acesso a uma saúde de qualidade é um grande problema em nosso município, pois não possuímos um hospital público que atenda às demandas de nossa população. A UPA está sobrecarregada e o repasse que a prefeitura faz para os hospitais privados é um enorme gasto para os cofres públicos. Na ALERJ, vou lutar pela construção de um hospital público estadual em Teresópolis. Vou lutar pela abertura de concursos públicos para a saúde e pela valorização salarial de todos os profissionais de saúde, contra a terceirização e precarização do trabalho, com mais unidades de saúde nas favelas e periferias. Luto por uma saúde que seja acolhedora da diversidade, em defesa do sistema único de saúde.

O DIA: Como a sra. pretende combater o tráfico de drogas no município?

Carol Quintana: O tráfico de drogas tem relação direta com a desigualdade social, por isso, no combate, precisamos de políticas públicas que promovam o desenvolvimento das favelas, como a geração de emprego e renda, além de políticas de renda mínima para as famílias mais marginalizadas e vulneráveis. Precisamos de uma educação pública em tempo integral para que as crianças e jovens possam passar o dia inteiro na escola com acesso a uma educação de qualidade, alimentação saudável, acesso ao esporte, à cultura, para que não fiquem à mercê da violência e das drogas. Precisamos de uma polícia mais preparada e que trabalhe mais com a inteligência do que com a lógica do confronto direto.

O DIA: Em relação à educação, que leis a sra. julga necessárias para desenvolver o ensino o Estado?

Carol Quintana: A educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, por isso vou lutar por uma educação pública, gratuita, de qualidade, laica e que valorize todos os profissionais de educação. Precisamos urgentemente de uma universidade pública em nosso município, por isso vou lutar pela ampliação da UERJ em nosso município. Como professora, sei bem da importância das escolas públicas, por isso vou lutar pela abertura de mais escolas, mais turmas, e pela defesa do ensino noturno e do ensino de jovens e adultos em nosso município. Também vou defender as escolas rurais e lutar por um plano estadual de combate ao analfabetismo.