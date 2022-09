Passeata pede justiça pela morte de Higor Menezes em acidente de trânsito em Teresópolis - Andréa Brito

Passeata pede justiça pela morte de Higor Menezes em acidente de trânsito em TeresópolisAndréa Brito

Publicado 27/09/2022 00:08

Na tarde desta segunda-feira, 26/09, várias pessoas fizeram protesto contra a morte do jovem Higor Menezes, o Higuinho, após a colisão de um carro contra a moto que ele pilotava em julho deste ano. O jovem, de 19 anos, não resistiu ao impacto do veículo e morreu na hora. A namorada dele, que estava na garupa, ficou gravemente ferida.

A família alega que foi negada, por duas vezes, pela justiça o pedido de prisão preventiva. O motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo a mãe de Higor, Cataline, “imagens de vídeo mostraram o motorista entrando com várias bebidas no veículo.” As imagens foram anexadas ao processo.

O protesto começou na Avenida Alberto Torres, próximo ao local do acidente, no Alto e seguiu pelas ruas de Teresópolis até o prédio do Fórum, onde os manifestantes exigiram justiça, na tentativa de sensibilizar o judiciário pela prisão preventiva do motorista que provocou a morte de Higor. Amigos e familiares estavam bastante emocionados e revoltados com a fuga do causador da tragédia e pediam por justiça em cartazes e gritos de que “não foi acidente”.