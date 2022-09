Leonardo Vasconcellos, candidato a deputado estadual, recebe apoio do ex-senador Marcelo Crivella - Mídias Sociais

Publicado 27/09/2022 13:59

Leonardo Vasconcellos foi Secretário Municipal de Educação de Teresópolis. Eleito vereador em 2020, hoje exerce o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Teresópolis. Aliado político do atual Prefeito Vinicius Claussen, Leonardo está na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A vaga à deputado estadual é pelo partido União Brasil.



O DIA: Em relação à educação, que leis o sr. julga necessárias para desenvolver o ensino a nível estadual/federal?

Leonardo Vasconcellos: Quando fui Secretário Municipal de Educação de Teresópolis, trabalhei sempre com a ideia de que o desenvolvimento do ensino começa pela valorização do professor. Na época conseguimos recuperar o déficit salarial do magistério, aplicando todos os reajustes e equiparando o piso pago na cidade ao piso nacional do magistério.

Hoje, o professor da rede estadual do Rio tem, salvo melhor juízo, a 15ª média salarial do Brasil. É muito pouco em se tratando do segundo estado mais rico da união. Como Deputado pretendo propor a equiparação do piso do magistério ao piso nacional por força de Lei, para evitar que os nossos professores fiquem sempre reféns das recorrentes gestões desastrosas que têm sido a trágica realidade em nosso estado.

Um outro projeto que tenho estudado a viabilidade de propor no estado é baseado na iniciativa da Prefeitura de São Paulo que, em função da tragédia da insegurança alimentar no Brasil, manteve escolas abertas para atividades recreativas e, sobretudo, para oferecer a merenda escolar durante o período de interrupção das aulas. Aqui em Teresópolis, assim como em todo o Brasil, não é incomum vermos crianças que têm como única refeição do dia aquela oferecida pela escola. Um projeto como este viria para, ao menos, atenuar um pouco esta trágica realidade



O DIA:Qual sua proposta para a saúde no município?

Leonardo:Minha principal bandeira é conseguir fazer com que Teresópolis receba um hospital geral do estado para atender à região serrana. Esta é uma dívida histórica. A região serrana é a única do estado que não possui uma unidade de saúde estadual deste porte. Aliás, Teresópolis é o único município entre os maiores do Rio que não possui sequer um hospital público, seja municipal ou estadual. O resultado disso é uma saúde que subsiste precariamente há muitos anos.



O DIA:Que projetos de lei o sr. pretende propor caso seja eleito?

Leonardo: Além dos já citados, para a educação, há um projeto de minha autoria que muito me orgulha e que tem sido replicado em diversas cidades do país, que criou a primeira Lei que concede aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica no Município de Teresópolis. Desde que começou a vigorar, a Lei já atendeu algumas dezenas de mulheres que, muitas vezes, por medo ou insegurança, acabavam não denunciando seus agressores. Este auxílio, tem sido, por muitas vezes, um fator determinante para que a vítima tenha condições de recomeçar sua vida longe de um relacionamento violento. Como Deputado vou apresentar um projeto para tornar esta Lei estadual logo no primeiro momento.



O DIA:Caso eleito, quais serão suas prioridades para o município?

Leonardo:A luta pelo hospital geral do estado em Teresópolis é, sem dúvida uma prioridade. A situação da saúde pública em Teresópolis é gravíssima e não pode mais permanecer da forma em que está.

Uma outra necessidade urgente, que se refere a Teresópolis, mas será um ganho para todo o estado será conseguir fazer com que o governo esteja mais presente no interior do município. Teresópolis produz hoje mais de 90% de todas as folhas consumidas em todo o estado, entretanto há um déficit estrutural que impede que esta região se desenvolva ainda mais, podendo inclusive se tornar um poderoso vetor econômico para o Rio de Janeiro. Estrada em condições ruins, faltam escolas, faltam unidades de saúde, a região há anos não recebe o devido cuidado.



O DIA:Que medidas o sr. entende que sejam necessárias para desenvolver a economia do município?

Leonardo:Sem dúvida nenhuma o desenvolvimento econômico do nosso município passa pelos investimentos no nosso interior. Há um potencial incrível para novos negócios, a implantação de uma cultura de manufaturados e outros produtos derivados da produção agrícola, desenvolvimento científico de novas tecnologias para o campo. O interior de Teresópolis pode se tornar um novo vetor econômico para o Rio e gerar muitos empregos, em todos os níveis de qualificação. Mas para isto, é preciso que o estado invista em infraestrutura. Temos todo um planejamento de curto, médio e longo prazo para esta região que, com a força do governo do estado, será possível realizar.