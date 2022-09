Voluntários do Parque Municipal assinam termo de adesão e começam atuar na unidade a partir da 2ª quinzena de outubro - Velasco Soares

Publicado 27/09/2022 14:26

Os oito candidatos habilitados no Programa Voluntariado no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, assinaram neste último domingo (25), na sede em Santa Rita – 2º distrito, o termo de adesão ao serviço voluntário.

A nova equipe conta com profissionais da educação, da agricultura familiar, do turismo e de atividades ligadas ao meio ambiente, que vão atuar de forma voluntária nas ações de educação ambiental, atendimento ao visitante, manutenção de trilhas e de outras instalações nas áreas públicas da unidade de conservação.

De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Flávio Castro, ter voluntários no Parque é uma estratégia para envolver mais a comunidade teresopolitana nas decisões e ações que o Parque realiza no seu dia a dia. “O voluntário no parque é muito importante, pois temos muitas frentes abertas a serem trabalhadas e cada um pode contribuir bastante, seja com opinião ou trabalho físico. Com a chegada desses novos profissionais, ajudando e contribuindo nas tomadas de decisões, vamos desenvolver muito trabalhos inovadores aqui na unidade de conservação.”

Andréia Câmara Siqueira, Caio Henrique de Araújo Morelli, Dryele Pinheiro de Almeida, Francisco Carlos Moreira Gomes, Gizelle Costa Brown, Luciana Alves Gomes, Mônica de Souza Corrêa e Yan Nascimento dos Santos são novos voluntários do parque e também estão muito animados por fazer parte deste projeto. “Voluntariar em unidades de conservação é uma ótima forma de exercer a nossa cidadania, contribuir para a conservação da natureza, além de trocarmos experiências, agregar e desenvolver várias atividades junto a gestão e toda equipe do parque.”