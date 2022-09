Equipe da Ronda Escolar segue com atividades de educação no trânsito nas escolas - Divulgação

Publicado 27/09/2022 15:24

Cerca de 80 alunos, da Educação Infantil e também do 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental, participaram da atividade. Nesta segunda-feira, 26, a ação lúdica foi promovida com os alunos da Opus Creche Escola, na Auto Escola Matsomoto, com a apresentação de vídeo interativo e bate papo sobre o tema.

As atividades incluem contação de histórias e conversa com os alunos sobre regras, comportamento e educação no trânsito. Durante a Semana Nacional de Trânsito (de 18 a 25/09), os inspetores Jânia Gonçalves e Santana levaram a minicidade de trânsito para diversas unidades escolares, entre elas, a Escola M. Pastor Assis Cabral e o CMEIA Maria Tereza Pries de Abreu. A pedido das escolas, outras unidades de ensino serão visitadas.