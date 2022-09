EJA 2023: Pré-inscrições começam na próxima segunda, 3 de outubro - Divulgação

EJA 2023: Pré-inscrições começam na próxima segunda, 3 de outubroDivulgação

Publicado 28/09/2022 13:52

Serão disponibilizadas vagas da 1ª a 9ª etapa do programa educacional. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, já oferece o programa, que é voltado para pessoas com mais de 15 anos de idade, no CEROM, no bairro de São Pedro, e, conforme a demanda, será aberto um polo no interior do município, na Escola M. Profª Mariana Leite Guimarães, em Bonsucesso, no 3º Distrito.

O CEROM (Centro Educacional Roger Malhardes) fica na Rua São Pedro, s/nº, em São Pedro, onde as pré-inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 17h às 21h. A Escola M. Profª Mariana Leite Guimarães está localizada na Estr. Teresópolis-Friburgo, Km 28, em Bonsucesso, no 3º Distrito. Nesta unidade, a pré-inscrição deverá ser efetuada de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Documentos necessários:

- Declaração ou Histórico Escolar

- Certidão de nascimento para menores de 18 anos

- RG e CPF

- Comprovante de residência

- Telefone para contato e e-mail