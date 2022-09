Fonte Santa recebe a trupe do ‘Cultura nos Bairros’ dia 9 - Divulgação

Publicado 30/09/2022 12:48

Os moradores de Fonte Santa têm encontro marcado no dia 9 de outubro com a trupe do projeto ‘Cultura nos Bairros’. A animação infantil fica por conta de Ivo Bernardo; a garotada vai curtir também a alegria e irreverência do grupo de teatro Hocus Pocus e, completando a programação, show do cantor Fernando Mello.



Iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, o projeto tem a missão de levar atrações artísticas e culturais aos bairros, na cidade e no interior, oferecendo diversão de graça e dando palco aos artistas de Teresópolis.

Serviço:

‘Cultura no Bairros’

Dia: 09/10 – Domingo

Hora: 15h

Local: Igreja de São Cristóvão (Estrada Rio-Bahia, km 78, Fonte Santa)