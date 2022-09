Professor Marcos Juliano, do NOVO, é candidato a deputado federal por Teresópolis - Divulgação

Publicado 29/09/2022 21:53

Marcos Juliano, 47 anos, professor de educação física, empresário, pós-graduado na área de políticas públicas, casado, tem uma filha e concorre a deputado federal pelo partido NOVO.

O DIA: Caso eleito, quais serão suas prioridades para o município?

Marcos Juliano: Especificamente para Teresópolis e para o Estado do Rio é fundamental uma atenção maior em segurança pública. Se a sensação do turista for de segurança na capital, o reflexo será compartilhado nos demais municípios do Estado. E entre eles, sem dúvida, Teresópolis é uma das cidades mais lindas do nosso Estado.

O DIA: Como o sr. pretende combater o tráfico de drogas no município?

Marcos Juliano: Incentivando e votando favorável a leis que auxiliam a inibir o tráfico, assim como combater a violência que o mesmo acarreta. Incentivando distribuição de recursos para serem investidos em segurança pública. Principalmente uma atenção especial nas nossas fronteiras, por onde as drogas chegam.

O DIA: Que medidas o sr. entende que sejam necessárias para desenvolver a economia do município?

Marcos Juliano: A preocupação de um deputado federal não é somente com o seu município, mas principalmente com o seu Estado e mais ainda com o seu País. Boas leis criadas para o desenvolvimento de políticas públicas de qualidade terão resultados a longo prazo. Assim também péssimas leis que irão ser vetadas por mim. E isso afeta diretamente não só quem mora na cidade na qual resido, ou no Estado do Rio de Janeiro, mas irá alcançar pessoas de todo País.



Vejo candidatos totalmente limitados e inconsequente dizendo que irão atuar numa região. Isso demostra despreparo para o cargo ou está utilizando o cargo para visar uma cadeira de vereador daqui a dois anos, ou se manter o eterno vereador. Só que utilizando dinheiro do fundo eleitoral para fazer propaganda eleitoral antecipada.



Todo Deputado Federal tem disponível uma verba parlamentar. Este ano foi de 18 milhões de reais. Pretendo fazer essa verba de forma democrática que seja utilizada em diversos municípios do Estado. Para isso, irei fazer a iniciativa da apresentação de projetos, os melhores projetos serão contemplados. E assim também será em Teresópolis, cidade onde moro. O diálogo com autoridades municipais, assim como instituições, são fundamentais para ver as demandas necessárias.

Aproveitando, eu e o meu partido não utilizamos fundo partidário. Financio a minha campanha com recursos próprios e doações. Fiz uma campanha diferenciada percorrendo 21 municípios do Estado de bicicleta. Assim tive um contato com a população e regiões diversificadas do nosso Estado. E vendo a realidade e as demandas necessárias.



O DIA: Qual sua proposta para a saúde no município?

Marcos Juliano: O melhor modal é sem dúvida a parceria do setor público com a iniciativa privada. Como já vem ocorrendo com alguns hospitais no município. Temos que ampliar para outras clínicas. Vejo muitos candidatos utilizarem a ideia de fazer hospitais públicos. O resultado é um maior custo para população, falta de material e equipe médica, desrespeito a população passando por horas em filas e muitas vezes levando meses para fazer um único exame. Fora os escândalos de corrupção envolvendo o setor público principalmente com licitações praticadas acima dos preços e cabide de empregos.



O DIA: Em relação à educação, que leis o sr. julga necessárias para desenvolver o ensino a nível estadual/federal?

Marcos Juliano:O nosso país comparado a muitos países da OCDE tem investimento maior, porém com resultados pífios comparado com os que investem menos. Falta atualização dos profissionais da educação, assim como premiar os profissionais e instituições que realmente são destacados.