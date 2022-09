Nelson Durão faz corpo a corpo pelas ruas do Centro de Teresópolis na reta final da campanha - Divulgação

Nelson Durão faz corpo a corpo pelas ruas do Centro de Teresópolis na reta final da campanhaDivulgação

Publicado 29/09/2022 21:21 | Atualizado 29/09/2022 22:47

Nelson Durão é formado em Psicologia pela Faculdade Celso Lisboa, viúvo, pai de três filhos, destacou-se em Teresópolis como comunicador por mais de 30 anos, seja no longo trabalho como radialista, apresentador de tv e diretor de jornal. Na vida política, já foi candidato a deputado estadual e também a prefeito na eleição suplementar em 2018, tendo chegado em quarto lugar. Em entrevista ao DIA, Durão fala sobre propostas para o cargo de deputado federal.



O DIA: Como o sr. pretende combater o tráfico de drogas no município?

Nelson Durão: Ao deputado não compete a formulação de políticas públicas para a área de segurança pública.. A competência é exclusiva do executivo estadual e federal conforme preceitua a constituição federal.

O DIA: Qual sua proposta para a saúde em Teresópolis?

Nelson Durão: Cada deputado federal pode apresentar emendas impositivas ao orçamento da união no valor anual, que, atualmente se aproxima de R$ 23 milhões, perfazendo um total de R$ 90 milhões, ao longo de quatro anos de mandato. Irei apresentar emenda destinando R$ 60 milhões para construir e equipar um hospital municipal Teresópolis... Apresentarei emenda no valor de R$ 15 mi para a construção de uma clinica especializada no atendimento a população acima dos 65 anos.

O DIA: O sr. entende que sejam necessárias para desenvolver a economia do município?

Nelson Durão: A competência para a formulação e proposição de políticas econômicas voltadas para o desenvolvimento e crescimento da economia nacional, estadual e municipal, é de competência do poder executivo. Como deputado, irei apoiar todas as inciativas do governo federal que chegarem a câmara que desonerem a produção e trabalho, desde que não haja prejuízos na arrecadação que levem ao fim ou redução de programas sociais já existente e impeça a criação de outros, tal como: a implantação total da educação em tempo integral no ensino fundamental.

O DIA: Em relação à educação, que leis o sr. julga necessárias para desenvolver o ensino nos níveis estadual e federal?

Nelson Durão: Como deputado federal irei apresentar projeto de lei aumentando o percentual de cotas do atual 50% por cento para 60%. Apresentarei projeto de lei no qual o aluno de família com renda per capita mensal igual ou superior a 25 salários mínimos, pague uma mensalidade ao ingressar na faculdade pública. A prioridade será destinar recursos para a saúde e educação