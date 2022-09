Ação itinerante em Vargem Grande, atende mais de 200 pessoas - Divulgação

Publicado 30/09/2022 12:56

O Posto de Saúde da Família (PSF) de Vargem Grande, no Terceiro Distrito de Teresópolis, recebeu um público expressivo na quarta-feira (28), das 9h às 15h. Além das ações de rotina como consultas e vacinação, os moradores de Vargem Grande, atendidos pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Bonsucesso desde abril, receberam a Ação Social itinerante promovida pela unidade.

Foram oferecidos serviços como a atualização e inclusão no sistema do Cadastro Único e outros atendimentos já realizados na sede da unidade. “Atingimos nosso objetivo e foi um sucesso. Foram feitos 35 cadastros novos, 30 atualizações de cadastro e 200 registros de pesagem, para que as pessoas não tivessem o Auxílio Brasil bloqueado”, comemorou Cirlene Rocha, gestora do Cadastro Único e Coordenadora do Auxílio Brasil em Teresópolis.

A ação no PSF de Vargem Grande (estrada Diógenes Pedro da Costa, 98) foi uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do CRAS Bonsucesso e do CadÚnico, com a Secretaria de Saúde.