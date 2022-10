Desenvolvimento Social comemora Dia da Pessoa idosa com piquenique no CRAS Alto - Divulgação

Publicado 03/10/2022 15:39

Além das senhoras simpáticas também foi o aniversário de uma querida professora de pintura em tecido, Regina Célia Pires de Andrade, voluntária que dá aulas no CRAS desde 2014. As 23 senhoras presentes são alunas das oficinas de artesanato, costura, maquiagem e pintura em tecido do CRAS Alto. Algumas também fazem aulas de canto com o músico e professor Vitor Collins.

A ideia original de comemoração da data seria um passeio de trenzinho até o Horto Municipal de Teresópolis, no bairro Carlos Guinle, onde a “turma veterana” faria também um farto piquenique. “O dono do trenzinho disse que estava chovendo muito lá no Alto e o passeio teria que ser cancelado. Uma pena. Mas, tudo bem. Com nossas queridas alunas a animação é sempre garantida”, comentou Adriana Marques, coordenadora do CRAS Alto.

A reunião, que começou às 13h e terminou às 14h30 com um lanche caprichado, foi dirigida pela coordenadora, ajudada pelas assistentes sociais Daniela Moura e Camila Santos, e também pelas professoras Cláudia da Silva Ferreira e a aniversariante Regina. Ao final, lembrancinhas confeccionadas pelas alunas da oficina de artesanato foram distribuídas.