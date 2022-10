Café e Sopa Popular de Teresópolis superam as 70 mil refeições servidas à população em vulnerabilidade social - Divulgação

Café e Sopa Popular de Teresópolis superam as 70 mil refeições servidas à população em vulnerabilidade socialDivulgação

Publicado 06/10/2022 11:36

É o que provam os números expressivos conseguidos em 10 meses pela Prefeitura, através de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável por dois projetos emblemáticos: o Café Popular e a Sopa Popular.

O secretário da pasta, Valdeck Amaral, diz que o governo municipal tem trabalhado com dedicação e profissionalismo na atenção à população em situação de rua e/ou de vulnerabilidade social. “Nossa equipe dos CRAS e CREAS é dedicada e muito capacitada no que faz. Estamos felizes com os números alcançados”, comenta ele.

De dezembro de 2021 até a última terça-feira, 4 de outubro de 2022, um número impressionante foi ultrapassado: 70.550 refeições! Além disso, também foram feitos 618 atendimentos para encaminhar pessoas aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), além de 517 pessoas cadastradas para receberem a gratuidade no Café Popular.

“Em nenhuma outra cidade da região existe esse cadastramento da gratuidade no café, que possibilita encaminhar tanta gente aos CRAS e ao CREAS”, comemora Adriano Fonseca, coordenador dos projetos, que funcionam de segunda a sexta-feira no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o “Pedrão”, no Centro de Teresópolis.