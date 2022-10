Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense inicia o mapeamento de artistas e grupos artísticos de Teresópolis - Divulgação

Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense inicia o mapeamento de artistas e grupos artísticos de TeresópolisDivulgação

Publicado 05/10/2022 12:37

O formulário está disponível para preenchimento por meio do link: https://forms.gl e/7yna3b4pYQZNRTjn9.

Desenvolvido pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o programa segue os princípios da Economia Criativa e visa fomentar o artesanato fluminense a partir da capacitação dos artesãos e a realização de feiras de artesanato em cada um dos 46 municípios participantes.

Daí a importância do mapeamento, que servirá para estudos futuros sobre o movimento artístico dos municípios e, ainda, para o fomento de novas políticas públicas culturais a serem desenvolvidas a partir de uma visão geral desse fluxo artístico.

“Teresópolis é um dos 46 municípios selecionados para fazer parte do PFAF. Por isso, é fundamental que os artistas, artesãos e grupos artísticos do município preencham o formulário, pois isso facilitará a sua inclusão em ações futuras de fortalecimento da produção artística e de estímulo à economia local”, orienta Cléo Jordão, secretária de Cultura de Teresópolis.