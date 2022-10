Feira Teresópolis Artes Manuais ganha edição especial pelo Dia das Crianças - Divulgação

Publicado 04/10/2022 12:52

Exposição de brinquedos antigos, com acervo de Luciano Tapajoz, e oficina de brinquedos e contação de história, com Alessandra Rodrigues, marcam a programação especial da feira de artesanato ‘Teresópolis Artes Manuais – Edição Dia das Crianças’.

“São cerca de 70 expositores com peças de artesanato tradicionais que, nesta edição, têm enfoque especial em artigos que atraiam a criançada. A garotada poderá conferir o encanto dos brinquedos de outras épocas, aprender a fazer o próprio brinquedo e usar a imaginação no momento da contação de histórias. Com certeza, um excelente programa para toda a família”, convida Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.

Serviço:

· Feira de artesanato Teresópolis Artes Manuais – Edição Dia das Crianças

· Dias: 12 a 16/10 (quarta a domingo)

· Horário: 10h às 19h

· Local: Espaço Cultural Higino (Av. Oliveira Botelho, 365 – Alto).

· Entrada franca.