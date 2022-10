Desenvolvimento Social, Pastoral da Criança da Paróquia de São Cristóvão e PETI realizaram atendimento aos moradores de Quinta Lebrão, Fonte Santa e Prata - Divulgação

Desenvolvimento Social, Pastoral da Criança da Paróquia de São Cristóvão e PETI realizaram atendimento aos moradores de Quinta Lebrão, Fonte Santa e PrataDivulgação

Publicado 04/10/2022 12:57

Foi um sucesso o mutirão de atendimento exclusivo aos moradores da Quinta Lebrão, Fonte Santa e Prata ocorrido na manhã e tarde do dia 30 de setembro, sexta-feira, à beira da Rodovia Rio-Bahia (BR-116), na Paróquia de São Cristóvão, Fonte Santa. Chamado de “CRAS em Ação”, o evento foi uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), através do seu CRAS Fischer, com a Pastoral da Criança da Paróquia de São Cristóvão e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do Governo Federal.

Com um total expressivo de 217 atendimentos, foram seis horas de múltiplos serviços: 31 atendimentos do Sistema Nacional de Emprego - Sine (Carteira de Trabalho, cadastro e encaminhamento para vaga de emprego); 43 pesagens para o programa Auxílio Brasil; 14 aferições de pressão arterial e HGT; 53 atendimentos do Cadastro Único; 50 atendimentos sociais; 21 gratuidades para segunda via do RG (Identidade); e 5 atendimentos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

“Nosso intuito com o “CRAS em Ação” é levar os serviços socioassistenciais aos locais mais distantes do equipamento, promovendo para a população desses bairros acesso aos benefícios sociais. Como costumo dizer, é papel do CRAS estar presente nos territórios mais vulneráveis”, comentou Danielle Carvalho, coordenadora do CRAS Fischer.