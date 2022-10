Palestra sobre os hábitos de higiene que previnem doenças leva crianças e pais ao CRAS São Pedro, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Divulgação

Palestra sobre os hábitos de higiene que previnem doenças leva crianças e pais ao CRAS São Pedro, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento SocialDivulgação

Publicado 06/10/2022 14:27

Com o título de “Higiene Pessoal, Higiene Doméstica – A Limpeza que Previne Doenças”, a palestra foi dirigida ao público infantil e a seus pais e parentes. A atividade foi ministrada pela assistente social Márcia Bastos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Durante o evento, que teve distribuição de brindes relativos ao tema e de uma cartilha educativa, Márcia foi assessorada pelas também assistentes sociais Julieth Leite Silvestre e Sílvia Renata dos Santos Cavalcanti. Na ocasião, também foi comemorado o aniversário de 10 anos do jovem assistido pelo CRAS, Pedro Henrique Salomão, que faz parte do espectro autista. Pedro estava acompanhado da mãe, Monique, do irmão mais novo, Moisés, e da avó, Maria Dalva. “Ele fez questão de comemorar aqui. O Pedro gosta muito de todos no CRAS”, comentou a inseparável avó. Um bolo com velas, cachorro-quente, pipoca e refrigerantes foram oferecidos a todos, emocionando o menino e sua família. Pedro Henrique exibia com orgulho o relógio que ganhou de presente da equipe do CRAS.

Na palestra, Márcia Bastos lembrou os hábitos extremos de higiene que se tornaram comuns durante a pandemia de Covid-19 e de sua importância para evitar que a doença se propagasse mais. E reforçou os tradicionais hábitos de higiene como lavar sempre as mãos, limpar os pés antes de entrar nos recintos e escovar corretamente os dentes. Também aconselhou os responsáveis a aderir a todas as campanhas de vacinação, em especial a da Poliomielite, e a checar as cadernetas de vacinação da garotada. Muitas crianças, como os irmãos Estela e Estevão, passaram quase todo o tempo desenhando e colorindo seus desenhos sobre uma mesa no centro do salão.

O CRAS São Pedro fica na Rua Fileuterpe, 845, Bairro São Pedro (tel.: 2742-3080) e sempre oferece palestras, cursos e atendimentos assistenciais à população local.