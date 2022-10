Teresópolis inicia os preparativos para a decoração de Natal - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/10/2022 12:48

As árvores e alguns equipamentos do jardim do Palácio Teresa Cristina e das praças Baltazar da Silveira, na Várzea, e Nilo Peçanha, no Alto, estão recebendo os cordões luminosos da decoração natalina. Além disso, os elementos decorativos utilizados no ano passado, como guirlandas, laços, bonecos, trenzinho e painéis cenográficos, estão sendo recuperados e reciclados para dar um toque especial à ornamentação de pontos-chave na cidade. Entre eles, o Pórtico do Soberbo, Feirinha do Alto, Centro de Atendimento ao Turista, Casa de Cultura Adolpho Bloch e a Casa da Memória Arthur Dalmasso.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, o trabalho tem o apoio da Secretaria de Turismo e de servidores das secretarias de Agricultura, de Obras e de Serviços Públicos.

Incluindo apresentações musicais e de teatro, a programação cultural está em fase de elaboração.