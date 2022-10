‘CINECLUBE’ realiza sessão terror de cinema na Casa da Memória - Divulgação

‘CINECLUBE’ realiza sessão terror de cinema na Casa da MemóriaDivulgação

Publicado 06/10/2022 12:13

Os cinéfilos que acompanham as edições mensais do projeto ‘CINECLUBE’, da Secretaria Municipal de Cultura, são convidados a participar de uma enquete para escolher o filme de terror que será exibido em outubro, na Casa da Memória Arthur Dalmasso (Praça Baltazar da Silveira, 91, na Várzea).

Eles deverão acessar a página oficial da Cultura no Instagram (www.instagram.com/terecultura) a partir desta sexta, 07/10, e votar em um dos três títulos: Drácula (1931), Frankenstein (1931) e Noite dos Mortos Vivos (1968). O filme vencedor será divulgado no Facebook (https://www.facebook.com/culturateresopolis) e no Instagram no dia 14/10 e exibido no dia 21/10, às 19h. A classificação é 14 anos e a entrada é gratuita.

Lançado em fevereiro e com edições mensais, o ‘CINECLUBE’ foi criado com a ideia de resgatar a memória do cinema. Numa proposta totalmente interativa, os cinéfilos têm a oportunidade de escolher o filme a ser exibido e participar de um debate a seguir, opinando sobre a história, narrativa, mensagens subliminares e outros detalhes. As sessões contam com clássicos do cinema americano, alemão, japonês etc. O objetivo é entender a ótica da sétima arte em cada região onde os filmes foram produzidos.