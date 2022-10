Etapas finais do Programa Municipal de Educação Ambiental - Divulgação

Publicado 07/10/2022 16:49

Em fase de conclusão, o texto-base do Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA) será encaminhado para análise da Câmara Técnica do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) e, depois, enviado para publicação no Diário Oficial do Município. É uma importante ferramenta que será integrada à política pública de educação ambiental no município.

“Este último momento será, de fato, um grande mérito à Política da Educação Ambiental moderna em nosso município, dando visibilidade a sua valorização e também ao reconhecimento de recursos necessários que sustentem o seu exercício e desenvolvimento”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio Castro.

O documento começou a ser construído em 2021, através das discussões da Câmara Técnica do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), e gerou um texto-base, formalizado pelo Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA). Através de encontros durante o segundo semestre de 2022 e com o intuito de alcançar maior pluralidade nas ações e propostas socioambientais, receberam sugestões de representantes universitários, ambientalistas, movimentos sociais, associações de moradores e conselhos municipais. Novas consultas públicas foram formalizadas para o acompanhamento das propostas que vinham sendo acrescidas ao texto.

Essas contribuições foram passadas de acordo com as experiências, percepções, conhecimentos técnicos e olhares voltados para a justiça socioambiental, sustentabilidade e a educação ambiental nos diferentes espaços educacionais. Os participantes colaboraram na revisão do texto-base, analisando ponto a ponto e contribuindo no ajuste de palavras e contextos, a partir das discussões levantadas.

Sobre o encontro na quarta-feira, dia 05/10, uma nova consulta pública foi realizada na Prefeitura para contribuírem com o texto final do PROMEA, junto a representantes do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT), Associação Mulher de Pedra, Rede de Educação Ambiental da Serra dos Órgãos, Conselho Municipal de Educação e das secretarias municipais de Meio Ambiente, de Educação e de Agricultura.

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

A professora e mediadora do programa, Cristina Lydia, compartilhou a sua experiência em relação à consolidação dos textos e também de sua vivência a partir do encontro com os diferentes grupos. “Estou muito feliz, o texto avançou bastante do que foi apresentado pelo GTEA. Ficou muito bonito com a participação de todos os coletivos representados, cada um dando seu olhar, a sua contribuição e as suas demandas. A participação social nas políticas públicas de gestão territorial, no meu ver, é um excelente instrumento de aperfeiçoamento individual”, opinou.

Educadora ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Luciana Bárbara também compartilhou a sua percepção sobre o ProMEA. “A inserção do conhecimento e respeito ao meio ambiente é fundamental para toda a sociedade entender a importância do cuidar, defender e respeitar as normas e regras ambientais, com o intuito de diminuir os conflitos dos nossos territórios. Educação Ambiental é coisa séria, devendo ser praticada da melhor forma possível. O programa é, de fato, uma grande conquista para a nossa política municipal”, comentou.

A educadora ambiental Victória Canto também falou sobre a importância do projeto para Teresópolis. “Acredito que o ProMEA é a principal ferramenta para o desenvolvimento socioambiental em nosso município, buscando a aproximação e sensibilização das escolas e comunidades para os espaços naturais, assim como as nossas Unidades de Conservação. É um importante exercício de inclusão e participação social, como também de reconhecimento dos nossos territórios. De fato, este não é um trabalho que conseguiria ser realizado sozinho. Acredito que muitos conteúdos e direcionamentos foram lembrados graças à participação social. Agradeço aos parceiros por enriquecer este trabalho tão importante”, concluiu.