‘Cultura na Escola’: Projeto realiza encontros de leitura no mês das crianças - Divulgação

‘Cultura na Escola’: Projeto realiza encontros de leitura no mês das criançasDivulgação

Publicado 07/10/2022 18:16

A Secretaria Municipal de Cultura acaba de lançar o projeto ‘Cultura na Escola’. A iniciativa é resultado da parceria da Prefeitura de Teresópolis e do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro que, em comemoração aos 200 anos de nascimento da Imperatriz Teresa Cristina, uniram esforços para a publicação do livro ‘A Cidade de Teresa’, da escritora Ana Maria de Andrade. Patrocinado pelo Consulado Italiano, o livro narra a história da imperatriz de forma lúdica e é uma homenagem também à cidade de Teresópolis.

O projeto é uma contrapartida cultural que tem como objetivo visitar quatro unidades escolares da zona rural do município, com a presença da escritora Ana Maria de Andrade, a fim de que os alunos tenham a oportunidade de conhecer melhor a história deste personagem tão importante para a história do Brasil.

A secretária municipal de Cultura acompanhou e viabilizou todas as etapas do projeto, desde os primeiros encontros com o Consulado Italiano, em 2021. “Essas ações culturais nas escolas são fundamentais, pois abrem caminho para que alunos dos anos iniciais da Educação Infantil entrem em contato com as mais diversas manifestações artísticas, conhecendo seus criadores e seus processos de criação”, destaca Cléo Jordão.

As primeiras unidades contempladas são a Creche Doraci Dália Granito, em Bonsucesso, e a Escola José Alves Ferreira, em Santa Rosa, que recebem o projeto na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro, às 10h e às 14h, respectivamente. No dia 19/10, às 10h, o ‘Cultura na Escola’ será levado à Escola Tiago Pacheco de Medeiros, em Venda Nova, e no dia 26/10, será a vez da Escola Alcino Francisco da Silva, em Água Quente, às 14h.

O livro

Lançado em março, o livro ‘A cidade de Teresa’, da escritora e ilustradora Ana Maria de Andrade, tem selo editorial do Instituto AMA Leitura e apoio da Secretaria de Cultura de Teresópolis. A obra tem edição bilíngüe, narrativa simples e rimada para crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental. Ilustrado com pinturas e gravuras de artistas do século XIX, entre eles Eliseu Visconti, Debret, Taunay e Rugendas, além de fotomontagens da autora, o livro destaca a importância da Imperatriz para o desenvolvimento da Educação, das Artes e da Cultura no Brasil e teve 7 mil exemplares distribuídos, em julho, a alunos da rede pública municipal de ensino.