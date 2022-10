Rede Santa Catarina oferece curso de capacitação profissional gratuito para pessoas com deficiência - Divulgação

Rede Santa Catarina oferece curso de capacitação profissional gratuito para pessoas com deficiênciaDivulgação

Publicado 10/10/2022 15:17

O programa de educação para pessoas com deficiência é uma capacitação que a Rede Santa Catarina oferece, de forma gratuita e online, às pessoas com deficiência. O objetivo é atualizar e melhorar o currículo dos inscritos a fim de inseri-los no mercado de trabalho, que ainda é muito restritivo e preconceituoso.

Durante as 120 horas de aula que compõem o programa, os alunos irão aprender sobre como se comportar no ambiente de trabalho, língua portuguesa empresarial, informática básica e noções básicas de administração. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.

A próxima turma será iniciada no dia 17 de outubro, segunda-feira, e ainda dá tempo de se inscrever. Para realizar a inscrição, basta fazer o cadastro pelo link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Sp4Qztsb0E6k1ARL6z7v3y1_qRtwR1hCkI24bSpQWOVUMjFFTklYRDM5V1RPSlFNVDBNUkJONU1GWC4u . Lembrando que o PCD precisa ter mais de 18 anos para participar do treinamento.

Após a finalização do curso, a Rede Santa Catarina emprega alguns dos alunos em seus hospitais. Vale ressaltar que o término do treinamento não garante a contratação, contudo, os que não são contratados de imediato têm seus currículos encaminhados para um cadastro reserva que convoca de acordo com a necessidade da instituição.

A enfermeira da UTI multidisciplinar do Hospital Santa Catarina, Rosana Almeida, virou uma profissional da instituição depois de fazer o curso e conta que o mesmo foi essencial para que ela pudesse dar um passo em sua carreira.

¨Vale muito a pena. É um acréscimo para a nossa vida. Tudo o que você aprende de novo é muito válido e a gente vai levando conhecimento para os colegas, para a nossa vida e para a nossa área de trabalho. Eu super indico que participe do curso porque ele abre portas¨, completou a enfermeira.