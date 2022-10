XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Divulgação

Publicado 10/10/2022 15:14

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com o apoio da Prefeitura Municipal de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convida o público a participar da XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

a ser realizada no dia 10 de novembro de 2022 – das 9:00h às 18:00h, na CASA DE CULTURA

ADOLPHO BLOCH, Praça Juscelino Kubitschek, s/nº Araras- Teresópolis-RJ, com o tema :

“A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

Todas as inscrições serão realizadas de 10 de outubro a 04 de novembro de 2022, através dos links:

PARTICIPANTE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAezK_PThT8lF-1Aut2rq2lXt1yy1wWXCOozkbVWo0KiMWIw/viewform

DELEGADO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecnXpKDbliBvpbN4-sGieu62OSA0E3dRcs5TP4HXq3Mpc9NA/viewform

ADOLESCENTE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOIQe-n8vOGiwTlLqvOm-bD6ohvVK8jeP5OIHLbHVp7H8HXA/viewform

CONSELHEIRO TUTELAR:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS8qdii58uuawEzpsOk-R8zAfG8PFu-0nKXWcLasU9p5_scg/viewform

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situado na Avenida Lúcio Meira nº 375 sala 107-Várzea, também aceitará inscrições através do e-mail

cmdcatererj@gmail.com, ou na sede até a data limite das inscrições.

As instituições registradas neste Conselho poderão inscrever 01(hum) delegado titular e 01(hum) delegado suplente com direito a voz e voto.

Contamos com a participação de todos.