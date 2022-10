Teresópolis renova adesão ao programa Calçada Acessível e atualiza o manual das calçadas - Divulgação

Publicado 10/10/2022 17:09

A inclusão está nos detalhes. Esta é a avaliação dos servidores municipais que participaram nesta segunda, 10/10, da parte prática do workshop do Programa Calçada Acessível, ao qual a Prefeitura acaba de renovar a adesão do Município. Desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e a Associação Brasileira de Cimentos Portland (ABCP).

Usando cadeira de rodas, vendas e bengalas, equipes técnicas das secretarias municipais de Obras Públicas, Fiscalização de Obras Públicas e de Planejamento e Projetos Especiais, acompanhadas pela Guarda Civil Municipal, percorreram um quarteirão em torno da Prefeitura vivenciando as barreiras urbanas e arquitetônicas encontradas no dia a dia pelos munícipes.

“Nada melhor do que sentir na pele as dificuldades das pessoas e traduzir essa percepção em projetos que impactem na qualidade de vida e na inclusão de todos que circulam pelas calçadas da cidade”, relatou o secretário municipal de Obras, Ricardo Pereira Júnior, que participou da vivência, acompanhado pela subsecretária Silvia Nogueira.

“Vimos que, de fato, só conseguimos avançar na missão de aprimorar a prestação de serviço à população e garantir a inclusão das pessoas quando nos colocamos no lugar do outro”, completou Ana Braga, subsecretária municipal de Projetos Especiais/Secretaria de Planejamento, que também participou da ação.

O workshop segue nesta terça, 11/10, com a parte teórica sobre acessibilidade nos espaços urbanos e a primeira revisão do manual das calçadas. Elaborado pela Prefeitura com base na Lei Complementar Municipal 271/2020, que cria o Programa de Recuperação de Calçadas – Teresópolis Passeio Acessível, o manual orienta sobre os mecanismos para adequar a cidade ao modelo de acessibilidade definido pela União.

O curso periódico é ministrado por Luiz Gustavo Guimarães, especialista em desenvolvimento setorial do programa Calçada Acessível, da Firjan. “Percebemos pontos de melhora na questão da acessibilidade das calçadas em Teresópolis. Ainda são necessários ajustes, mas o conceito é seguido nos projetos. Isso mostra que os técnicos da Prefeitura estão antenados e cientes da questão da mobilidade ativa”, concluiu o arquiteto.

Seguindo a política de mobilidade urbana prevista no programa municipal ‘Terê Tão Bela’, dentro do eixo ‘Calçada para Todos’, em agosto a Gestão Municipal iniciou a revitalização dos passeios públicos dos prédios municipais. Com um investimento de R$ 531 mil, resultado de emenda parlamentar do Deputado Federal Hugo Leal, o convênio contempla a calçada da Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Várzea, que já está pronta, e outras cinco: do Palácio Teresa Cristina - sede da Prefeitura e o entorno da Praça Governador Portella, da Câmara Municipal, dos Cent ros Administrativos Prefeito Celso Dalmaso e Manoel Machado de Freitas e da Rodoviária. Esses passeios públicos vão receber piso tátil de alerta e direcional, com superfície antiderrapante, para facilitar a circulação especialmente de idosos e de pessoas com deficiência.