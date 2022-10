Mulheres assistidas pelo Creas participam de curso de capacitação - Divulgação

Publicado 12/10/2022 11:00

Foi realizado durante a terça-feira, 11 de outubro, no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) de Teresópolis, um curso de capacitação de manicures destinado a mulheres assistidas pelo PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Este serviço dá apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica ou sexual; afastamento do convívio familiar; tráfico de pessoas; situação de rua; abandono e trabalho infantil, entre outros).



O curso, ministrado pela manicure, cabeleireira profissional e também assistente social Hélida da Silva Martins, atendeu a cinco mulheres e durou toda a manhã e a tarde de terça, com entrega de diplomas no final. Para quatro delas, foi o primeiro curso no CREAS. A “veterana” das cinco, Renata Carvalho, já vem sendo assistida pelo equipamento e levou a filha caçula, Kemily, para assistir ao curso. “Pretendo trabalhar nessa área, com certeza, e ter minha fonte de renda”, declarou Renata, de 32 anos.

Segundo a professora Hélida, este é o primeiro de vários cursos do tipo. Ela os chamará de “Curso Profissionalizante Empoderando Mulheres”. “Minha mãe teve 10 filhos e vivíamos com dificuldade. Eu queria ter meu dinheiro e também estudar. E fui à luta, fiz o ensino médio, fiz um curso de cabeleireira e trabalhei para fazer faculdade de Assistência Social com 27 anos. Hoje, estou apaixonada pelo meu trabalho”, comenta Hélida, que faz parte do quadro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

A professora começou sua explanação dando dicas gerais de higiene, pintura e os cuidados com as unhas, cutilagem e até dicas de comportamento com as futuras clientes das alunas. “Nada de fofoca. Discrição. E foco no trabalho”, ensinou ela, que logo após as explicações teóricas, passou para a aula prática

O CREAS Teresópolis está localizado na Rua Carmela Dutra, 812, Agriões, e, além de cursos e atividades de atendimento e capacitação, também realiza atendimentos com pessoas em situação de rua (PSR).