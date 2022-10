Equipe do Cehpt em encontro sobre reciclagem - Divulgação

Publicado 12/10/2022 11:20

Alunos do segundo segmento do ensino fundamental do Centro Educacional Helena Paula Tavares (CEHPT) e a equipe do Projeto 05 R’s em Ação, promoveram uma Feira de Trocas solidária – projeto de Educação Ambiental. Realizada no último dia 30/09, no quadra da unidade escolar CEHPT, em Araras, o evento contou com parcerias e apoiadores, representados por empreendedoras sustentáveis do Ateliê Devas e Canto do Girassol, o representante do Programa Municipal Recicla Terê; Tiago Lima, equipe do Sesc+ Mais Sustentabilidade, a médica veterinária do Projeto Zoonoses - Saúde Pública e Unidades de Conservação de Teresópolis pela UFRJ; Paula Abreu, e a Oficina de Poesia do grupo musical Liberdade Poética.



O objetivo da iniciativa foi levantar práticas e estratégias relacionadas ao Consumo Consciente e a política dos 05 R’s, incentivando os trabalhos de reutilização e reciclagem que foram reproduzidos pelos alunos, como também a valorização das atividades desenvolvidas pelas parcerias, onde levaram suas ações, relacionadas a sustentabilidade, para a feira e contribui na relação da teoria com a prática para o entendimento do público de alunos, pais, professores e gestores da escola.



No mês de agosto até setembro deste ano, o grupo de trabalho do Projeto 05 R’s em Ação deu nova continuidade aos encontros com os estudantes do 1º e 2º turno do CEHPT, com o intuito de promover aprendizagens, a organização e o protagonismo dos alunos em uma Feira de Trocas. Os conteúdos apresentados durante os encontros buscaram levantar as preocupações e os efeitos pertinentes a geração e o descarte do que conhecemos como “lixo”, além de levar maneiras de incentivo à prática da política dos 05 R’s - repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, culminando no desenvolvimento da feira no próprio espaço escolar.



Durante o encontro, os estudantes se organizaram em suas respectivas feiras de diferentes temáticas: troca-troca, pratos sustentáveis e ecoloja. Na feira do troca-troca levaram itens para doação e troca, experimentando uma figura de brechó solidário. Com o apoio da gestão escolar, o grupo dos pratos sustentáveis apresentou a experimentação de receitas prontas que utilizaram o uso integral dos alimentos, buscando provocar a conscientização sobre a diminuição do seu desperdício. Na ecoloja, apresentaram ideias sobre reciclagem, transformando itens comuns do consumo cotidiano em novos instrumentos e utensílios. Uma equipe de estudantes também se apresentou em dança e música, levando a valorização da música popular brasileira representada pelas suas vivências e crenças culturais.



O apoio das parcerias foi fundamental na composição do evento, cada um levando dentro do seu campo de trabalho, as suas oficinas, falas e exposições, criando uns com os outros uma importante relação sobre o exercício da sustentabilidade em torno da solidariedade para com o público escolar. Além do incentivo ao Consumo Consciente e trocas de objetos, experiências e aprendizagens, o projeto auxiliou no avanço da coleta seletiva, sendo esta a primeira escola municipal a receber um Ecoponto.



O coordenador do Programa Recicla Terê, Thiago Lima, que durante o evento falou com as crianças sobre a importância da coleta seletiva realizada na escola, comentou sobre a feira ter sido tão positiva. “A feira de trocas foi um evento de suma importância para os alunos da escola, pois eles puderam colocar em prática diversas ações que foram trabalhadas no decorrer do projeto dos 5Rs, como a reutilização através de materias recicláveis, ações de reaproveitamento do alimento, e a reutilização através de doações e trocas de roupas, calçados e acessório. Vejo que a feira foi crucial para que os alunos pudessem ver e agir na prática com as informações que receberam pelo projeto, realizando a troca de experiência com os professores e a comunidade, que também estavam presentes no dia”.



“Começamos a separar os nossos resíduos em casa depois da minha filha ser incentivada pelas atividades em que participou aqui na escola (...). Tive que retribuir com essa informação às pessoas que desenvolveram este lindo trabalho,” destacou a mãe de uma aluna participante do projeto.



A auxiliar de direção e a orientadora pedagógica do CEHPT também compartilharam as suas experiências sobre o projeto. “A Feira de Trocas foi um momento muito rico em nossa escola, não só pelo propósito em si, como também pela experiência e pelo clima de descontração dos alunos. Reconheço que o objetivo principal foi incentivar práticas sustentáveis do ponto de vista dos 5 R's, mas como pedagoga eu não posso deixar de registrar o quão enriquecedora foi o contato dos estudantes com pessoas que desenvolvem outros trabalhos, além dos que eles já conhecem,” agradeceu a orientadora Simone Fernando. “Vejo o conteúdo do projeto 05 R’s como um trabalho atual e que a gente precisa falar. Muitas vezes ficam só na informação e não na prática. Vocês conseguiram torná-lo prático” Não envolvemos todos os alunos, mas aqueles que se envolveram a gente tem certeza que irão multiplicar este tipo de informação com seus amigos e familiares, o que é sempre muito bom e muito válido,” concluiu a auxiliar de direção Flávia da Silva.



As atividades foram desenvolvidas pelo Setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente juntamente com o grupo de trabalho que formou o Projeto 05 R’s em Ação, nascido através das iniciativas dos Trabalhos de Conclusão de Curso, da Victoria Canto aluna da Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial-UERJ e a Maria Eduarda dos Santos Azevedo, aluna do Curso de Ciências Biológicas- Estácio de Sá, que denomina-se Projeto 05 R’s em Ação. “Esperamos que este projeto seja conduzido para outras escolas no próximo ano, havendo ajustes e melhorias para que seja provocada novas expansões do pensamento consciente, maior reconhecimento da Coleta Seletiva pelo Programa Recicla Terê e o exercício eficaz de práticas no cotidiano comum que levem cada vez mais ao perfil de uma escola sustentável,” pontuou Victória Canto, pesquisadora do projeto pela UERJ e educadora ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.



“A feira de trocas foi simplesmente uma experiência fantástica, um desafio e tanto! Inserir na criança e adolescente uma vida mais sustentável é aos poucos uma conquista para um mundo melhor e mais saudável. Aproveitar e reutilizar para o bem maior que é o meio ambiente e nossa saúde, é fundamental, e mostramos para esses alunos que é possível. Eles foram totalmente capazes de provar essa questão na prática por meio dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo do processo,” relatou a educadora ambiental da SMMA, Luciana Bárbara.



Como um produto final deste trabalho, pretende-se a finalização da construção de três volumes de cartilhas denominadas “Repensar, Reduzir, Recusar, Reutilizar e Reciclar – Cartilha Consumo Consciente - Projeto “05 R’s em Ação”, que será contribuído pelos trabalhos confeccionados pelos próprios feirantes do CEHPT.