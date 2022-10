Fundação Cecierj seleciona bolsistas para atuação nos cursos do consórcio Cederj - Divulgação

Publicado 13/10/2022 12:26

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, publicou, nesta terça-feira, 11, dois editais para seleção de bolsistas para formação de cadastro de reserva de tutores que irão atuar no acompanhamento dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições de ensino superior do Consórcio Cederj. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o próximo dia 9 de novembro, às 17h, exclusivamente em https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/trabalhe-conosco/tutoria/

Os editais oferecem vagas para seleção de tutores a distância e presencial. Para ambas as categorias o candidato deverá ter concluído curso de nível superior, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), em área de conhecimento, de acordo com o que está definido nos editais. A graduação completa é requisito mínimo para atuação na tutoria dos cursos de graduação do Consórcio Cederj.

De acordo com o edital para tutoria a distância, o candidato deverá estar ciente de que poderá inscrever-se para apenas um curso em uma das opções listadas no Anexo I do edital. E que, no exercício da atividade de tutoria a distância, parte de sua carga horária será, obrigatoriamente, cumprida presencialmente na sede do curso, na instituição de ensino superior escolhida por ele.

A função de tutor presencial será no polo escolhido pelo candidato, conforme estipulado no Anexo XI do edital, no ato da inscrição, em regime presencial, em horários a serem definidos junto à direção de cada polo. Um tutor só poderá ter exercício em um único polo, não podendo acumular suas atividades de tutor presencial em mais de um polo.