Crianças do Centro Social São José participam de passeio de trenzinho e piquenique no Horto Municipal promovido pelo CRAS AltoDivulgação

Publicado 13/10/2022 15:34

Com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto, e em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, a criançada passeou de trenzinho pela cidade de Teresópolis, na companhia do “Homem Aranha” e do “Super-Homem”, culminando com um piquenique no Horto Municipal, no bairro Carlos Guinle.

Além da equipe do CRAS Alto, coordenada por Adriana Marques, esteve presente o subsecretário de Turismo, Henrique Silva. O grupo também foi embalado pela música do Professor Vítor Collins, que dá aulas de canto e violão nos CRAS de Teresópolis. No cardápio, bolos de chocolate, doces e sanduíches variados, além de refrigerantes e sucos. E muita brincadeira, claro, que criança gosta mesmo é de brincar!